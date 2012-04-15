Путін і Янукович привітали один одного з Великоднем

15:07, 15 квітня 2012
Світ
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За ініціативою української сторони сьогодні відбулася телефонна розмова прем`єра РФ Володимира Путіна з Президентом України Віктором Януковичем.

Віктор Янукович та Володимир Путін

Про це повідомив прес-секретар глави російського уряду Дмитро Песков, передає РІА «Новости».

За його словами, В.Путін і В.Янукович під час розмови обмінялися поздоровленнями зі світлим святом Великодня і обговорили плани контактів на найближчу перспективу.

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