Путін і Янукович привітали один одного з Великоднем

Про це повідомив прес-секретар глави російського уряду Дмитро Песков, передає РІА «Новости».

За його словами, В.Путін і В.Янукович під час розмови обмінялися поздоровленнями зі світлим святом Великодня і обговорили плани контактів на найближчу перспективу.