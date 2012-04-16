МВС Росії заявляє, що незабаром назве імена вбивць Політковської

Про це повідомляє в понеділок головне управління кримінального розшуку МВС Росії з посиланням на слова заступника начальника управління Ігоря Шутова, передає РИА-Новости.

Відому журналістку Анну Політковську вбили 7 жовтня 2006 року в під`їзді свого будинку на Лісовій вулиці в Москві. Як основну слідство розглядає версію, пов`язану з її професійною діяльністю.

До кримінальної відповідальності у справі про вбивство журналістки в даний час залучаються шість людей: Лом-Алі Гайтукаєв, передбачуваний організатор злочину колишній полковник міліції Дмитро Павлюченко, екс-співробітник МВС Сергій Хаджікурбанов і троє братів Махмудових, один з яких - Рустам, за версією слідства, є виконавцем вбивства.

Крім цього, за словами Шутова, добігає кінця робота з розкриття вбивств засновника і керівника фірми "Бета-Тек" Павла Жіянова, після вбивства якого з рахунків РЖД було знято понад 3 мільярдів рублів, а також проректора Сучасної гуманітарної академії Руслана Ахтаханова.

"У всіх цих справах намітилися позитивні зрушення. Той, хто порушує закон, завжди залишає сліди. І оголосити імена вбивць - справа часу", - сказав Шутов, не розкриваючи деталей.