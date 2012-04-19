ГПУ РБ побачило у словах екс-кандидата в президенти загрозу нацбезпеці

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, Д.Усс повідомив, що Генпрокуратура проводить перевірку з приводу цитати з його відкритого звернення до Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

«Зі мною провели розмову і я написав пояснювальну, що звернення було направлене на економічні санкції проти білоруських олігархів, які підтримують режим і які контролюють 44% нафтового бюджету країни», - розповів Д.Усс.

Крім того, зазначив екс-кандидат, «мене запитали, чи буду я далі закликати до санкцій». «Якщо не випустять політв'язнів, якщо не змінять виборчу систему, якщо білоруська опозиція і громадські діячі не дістануть доступу в державні ЗМІ – я й далі закликатиму до економічних санкцій проти придворних олігархів, які контролюють нафтовий бізнес країни», - заявив Д.Усс.

За його словами, Генпрокуратура попередила політика, що в разі продовження таких закликів може порушити кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу - заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішній безпеці Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальній недоторканності, національній безпеки та обороноздатності.