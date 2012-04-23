На виборах президента у Франції полічили 99,9% голосів
05:54, 23 квітня 2012Світ
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До 100% не вистачає даних про результати голосування французів за кордоном, а також даних з приблизно 40 дільниць у країні.
Соціаліст Франсуа Олланд на 1,5 відсотка випереджає чинного президента після першого туру
Запідсумкамипідрахунку99,9%бюлетенівнавиборахпрезидентаФранціїдо другого турупроходятьФрансуаОлланді НіколаСаркозі.
Лідер першоготурусоціалістОлланднабирає28,6%голосівпроти27,1%у чинногопрезидентаСаркозі.
Третємісцеу голови"Національногофронту"МарінЛеПен,яканабирає18%голосів.Самеправі, які впершеотрималистількиголосів, можутьвирішити результатпрезидентськихперегонів.
Слідомз 11,12% ідеїї головнийідеологічнийсуперник- лідер "Лівогофронту"Жан-ЛюкМеланшон.На п`ятомумісці з9,11%голосівлідер "Демократичногоруху"ФрансуаБайру.
Решта кандидатівнабирають менше3%голосів.Явкасклала80,43%виборців.
Підсумкиголосування повиннібути офіційнооголошені до20:00середи замісцевим часом.
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