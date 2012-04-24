Поліцію Брюсселя обурив міністр, який приїхав на шопінг

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga.

За даними агентства, на сьогодні в службі ескортів дорожньої поліції працює 72 поліцейських замість необхідних для нормальної роботи 99-ти.

При цьому, поліцейські скаржаться на значну кількість кортежів, які їм необхідно супроводжувати, в тому числі, кортежів прем`єр-міністра країни Еліо Ді Рупо.

“Спочатку року ми супроводжували 109 кортежів. Третина з них - для прем`єр-міністра”, - цитує агентство одного з поліцейських.

“Був також кортеж для одного швейцарського чиновника, чий GPS зламався. Іншого разу ми мали супроводжувати одного європейського міністра, який поїхав на шопінг”, - продовжує співрозмовник агентства.

Разом з тим, речник прем`єр-міністра Бельгії висловив здивування цифрами, наведеними поліцейськими.

“Ми зробили наші підрахунки. Між груднем та лютим було лише 17 чи 18 переміщень в кортежі, тобто в середньому, 6 на місяць. З лютого ця кількість зменшилася до двох на місяць”, - цитує агентство речника прем`єр-міністра Бельгії.

При цьому, в офісі Е.Ді Рупо стверджують, що кількість переміщень в кортежі в найближчому майбутньому має ще більше скоротитися, оскільки для прем`єра планують придбати новий автомобіль, обладнаний сиреною та проблисковими маячками.