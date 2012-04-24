У Росії на дорогу «жорстко приземлився» і розвалився вертоліт

У Хабаровському краю Росії на дорогу «жорстко приземлився» і розвалився на частини військовий вертоліт, ніхто не постраждав.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Згідно з попередньою інформацією екіпаж виконував плановий навчально-тренувальний політ. З нез’ясованих поки що обставин, Мі-8 здійснив «жорстку посадку» на асфальтову дорогу неподалік села Гарівка-1 у Хабаровському краю. Хвостова частина відламалася від вертольота і знаходиться неподалік місця події», - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, екіпаж самостійно залишив кабіну. Зараз пілотів доставили до лікувальної установи, де лікарі проводять їх огляд. На землі жертв і руйнувань немає. Пожежні розрахунки, що прибули на місце, змивають з дороги авіаційний гас, який розлився.

Військові слідчі оглядають місце події. Вживаються заходи для пошуку очевидців. З військової частини вилучається документація, що стосується як організації польотів, так і підготовки Мі-8 до польоту. Про обставини події опитується керівник польотів, а також авіаційні техніки. За результатами перевірки буде прийняте процесуальне рішення.

Вертоліт належав військовій частині 42838 Міністерства оборони Російської Федерації.