Польський прем'єр радить уболівальникам писати листи про Тимошенко

За його словами, вона також працювала над підготовкою до чемпіонату, тож не хотіла б його зриву.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Д.Туск заявив на прес-конференції у Варшаві, коментуючи заклики найбільшої польської опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) бойкотувати Євро-2012 через справу Ю.Тимошенко.

"Я переконаний, що Юлія Тимошенко хотіла би, аби її велика праця та зусилля в справі Євро не були змарнованими. Польща бездискусійно зацікавлена в тому, аби чемпіонат відбувся", - сказав він.

Д.Туск сказав, що польська влада планує продовжувати відстоювати дотримання прав людини в Україні та, зокрема, добиватися "полегшення ситуації" Юлії Тимошенко, відзначивши, що для цього є багато інших способів, крім бойкоту.

"Ніщо не заважає, аби усі без винятку польські уболівальники, почавши від мене, перед початком чемпіонату Європи направили лист, що для добра польсько-української дружби та для добра чемпіонату Тимошенко повинна опинитися на волі", - зазначив Д.Туск.

Глава уряду Польщі назвав заклик свого головного політичного конкурента Ярослава Качинського "голом у свої ворота".

"Було б погано, якби з Варшави лунали такі голоси, які можуть привести зриву чемпіонату", - додав Д.Туск.

Він нагадав, що Польща з Україною вклали багато зусиль та грошей для організації цього заходу.

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Як повідомляв УНІАН, лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Я.Качинський оприлюднив заяву, в якій закликав бойкотувати Євро-2012 в Україні та розглянути можливість перенесення матчів з українських міст в іншу державу через справу Ю.Тимошенко, котра заявила про її побиття та оголосила голодування.

МЗС Польщі офіційно виступив проти бойкоту Євро-2012, наголосивши, що сама екс-прем'єр закликала своїх прихильників не робити нічого, що може нашкодити Україні.