Польський прем'єр радить уболівальникам писати листи про Тимошенко
Глава польського уряд Дональд Туск вважає недоречними заклики бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні через справу екс-прем'єра Юлії Тимошенко
За його словами, вона також працювала над підготовкою до чемпіонату, тож не хотіла б його зриву.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Д.Туск заявив на прес-конференції у Варшаві, коментуючи заклики найбільшої польської опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) бойкотувати Євро-2012 через справу Ю.Тимошенко.
"Я переконаний, що Юлія Тимошенко хотіла би, аби її велика праця та зусилля в справі Євро не були змарнованими. Польща бездискусійно зацікавлена в тому, аби чемпіонат відбувся", - сказав він.
Д.Туск сказав, що польська влада планує продовжувати відстоювати дотримання прав людини в Україні та, зокрема, добиватися "полегшення ситуації" Юлії Тимошенко, відзначивши, що для цього є багато інших способів, крім бойкоту.
"Ніщо не заважає, аби усі без винятку польські уболівальники, почавши від мене, перед початком чемпіонату Європи направили лист, що для добра польсько-української дружби та для добра чемпіонату Тимошенко повинна опинитися на волі", - зазначив Д.Туск.
Глава уряду Польщі назвав заклик свого головного політичного конкурента Ярослава Качинського "голом у свої ворота".
"Було б погано, якби з Варшави лунали такі голоси, які можуть привести зриву чемпіонату", - додав Д.Туск.
Він нагадав, що Польща з Україною вклали багато зусиль та грошей для організації цього заходу.
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Як повідомляв УНІАН, лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Я.Качинський оприлюднив заяву, в якій закликав бойкотувати Євро-2012 в Україні та розглянути можливість перенесення матчів з українських міст в іншу державу через справу Ю.Тимошенко, котра заявила про її побиття та оголосила голодування.
МЗС Польщі офіційно виступив проти бойкоту Євро-2012, наголосивши, що сама екс-прем'єр закликала своїх прихильників не робити нічого, що може нашкодити Україні.