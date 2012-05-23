Російський Ан-30 загорівся у Чехії через проблеми з шасі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони Росії.

«О 13.50 (мск) під час посадки на аеродром Часлав (Чеська Республіка) зазнав аварії літак російських Збройних Сил Ан-30Б, що виконував плановий спостережний політ у рамках реалізації договору «Відкрите небо». Як доповів з місця події старший групи російських спостерігачів у літака під час здійснення посадки підломилася передня стійка шасі. Літак загорівся», - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, екіпаж і спостерігачі, що перебували на борту, були оперативно евакуйовані. На борту було 23 людини.

В результаті події постраждало 6 осіб, один з яких перебуває у тяжкому стані. Всіх постраждалих доставлено у лікувальні установи. На землі жертв і руйнувань немає.

Повідомляється, що для розслідування причин аварії створено спеціальну комісію Міноборони Росії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією чеського інформагентство ЧТК, в результаті аварії поранення дістали 19 осіб, більшість з них перебувають у тяжкому стані.