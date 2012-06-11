Хосні Мубарак впав у повну кому

Як повідомляє радіо «Свобода», сьогодні у нього двічі була зупинка серця, і після реанімаційних заходів він впав у коматозний стан.

Адвокат просить перевести Х.Мубарака з тюремної лікарні в приватну клініку.

Сини Х.Мубарака Гамаль і Алаа попросили адміністрацію в'язниці пустити їх до батька.

Стан здоров'я 84-річного екс-президента різко погіршився після того, як суд засудив його до довічного ув’язнення. У Х.Мубарака різко підскочив кров'яний тиск, виникла серцева аритмія.

2 червня суд у Каїрі визнав Х.Мубарака винним у причетності до вбивства сотень демонстрантів під час антиурядового повстання взимку 2011 року, в результаті якого він був змушений піти у відставку.