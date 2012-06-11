Хосні Мубарак впав у повну кому
17:53, 11 червня 2012Світ
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Колишній Президент Єгипту Хосні Мубарак впав у повну кому.
Хосні Мубарака просять перевести в приватну клініку
Як повідомляє радіо «Свобода», сьогодні у нього двічі була зупинка серця, і після реанімаційних заходів він впав у коматозний стан.
Адвокат просить перевести Х.Мубарака з тюремної лікарні в приватну клініку.
Сини Х.Мубарака Гамаль і Алаа попросили адміністрацію в'язниці пустити їх до батька.
Стан здоров'я 84-річного екс-президента різко погіршився після того, як суд засудив його до довічного ув’язнення. У Х.Мубарака різко підскочив кров'яний тиск, виникла серцева аритмія.
2 червня суд у Каїрі визнав Х.Мубарака винним у причетності до вбивства сотень демонстрантів під час антиурядового повстання взимку 2011 року, в результаті якого він був змушений піти у відставку.
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