Буш пророкує Хілларі Клінтон перемогу..., а потім поразку

Джордж БУШ заявляє, що на майбутніх виборах 2008 року в США Президентом країни знову стане представник Республіканської партії, і що він сам постарається забезпечити перемогу кандидата-республіканця.

"Я дійсно думаю, що республіканці утримають Білий дім", - заявив Дж.БУШ в інтерв`ю американському журналістові Біллу САММОНУ, яке публікується у понеділок в газеті "Вашингтон ікзамінер".

Як відзначає РІА «Новости»,при цьому президент Сполучених Штатів заявив, що, за його прогнозом, передвиборчу гонку серед кандидатів-демократів виграє колишня перша леді США, сенатор-демократ Хілларі КЛІНТОН, яка стане офіційним претендентом на Білий дім від Демократичної партії США, але потім програє самі вибори кандидатові республіканців.