Шенгенські візи видаватимуть не консульства, а “єдині візові центри”

Шенгенські візи незабаром видаватимуть не консульства держав Євросоюзу, а так звані “єдині візові центри”, повідомляє «Німецька хвиля».

Вони мають перейняти на себе функції щодо збору даних, їхньої перевірки та видачі дозволів на в’їзд до ЄС, сказав повідомив віце-президент Єврокомісії Франко ФРАТТІНІ під час наради міністрів юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу, що завершилася у п’ятницю в Люксембурзі.

Ідея створення “єдиних візових центрів” виникла у зв’язку із запровадженням нових віз для бажаючих подорожувати до країн ЄС. Нові дозволи на в’їзд до Євросоюзу міститимуть біометричні дані, зокрема відбитки пальців. "Це наступний крок після ухвали керівництва ЄС про створення єдиної візової інформаційної системи з біометричними даними. До того ж нам вдасться оптимізувати ресурси”, - повідомив Ф.ФРАТТІНІ. Держави ЄС зможуть заощадити гроші, які знадобилися б для встановлення в кожному диппредставництві за межами Євросоюзу необхідного обладнання для збору біометричних даних. У “єдиних візових центрах” відповідною технікою зможуть користуватися кілька держав одночасно. Перелік країн, де такі центри мають з’явитися вже найближчим часом, Ф.ФРАТТІНІ оприлюднить на саміті ЄС у липні.