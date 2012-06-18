Прокурор вимагає для Берлусконі майже 4 роки тюрми

Як передає РІА «Новости», про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Справа Mediaset є однією з найбільш гучних судових процесів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю С.Берлусконі, який і був засновником цієї провідної медійної групи Італії. Прокуратура Мілана звинувачує його в масштабних фінансових махінаціях в Mediaset у зв'язку з придбанням прав на демонстрацію американських фільмів у Італії. Крім самого С.Берлусконі, фігурантами цієї скандальної справи є багато найближчих співробітників мультимільйонера і ряд топ-менеджерів його медійної "імперії".

Так, виступаючи сьогодні на засіданні суду в Мілані, державний обвинувачувач зажадав, крім С.Берлусконі, засудити до 3 років і 4 місяців в'язниці і главу медійної групи Феделе Конфалоньєрі та інших фігурантів справи до різних тюремних термінів.

За словами Ф.де Паскуале, проти колишнього прем'єра у слідства є "переконливі докази його провини".

За даними слідства, Mediaset набувала права на показ кінофільмів через інші фірми, непомірно збільшуючи при цьому закупівельні ціни. Різниця між справжньою і роздутою ціною переводилася на рахунки в банках Швейцарії і Багамських островів, де, таким чином, виникли "чорні фонди". Крім того, керівництво Mediaset звинувачується у спотворенні фінансової звітності і ухилянні від сплати податків.

У своїй обвинувальній промові міланський прокурор зазначив, що податковим шахрайством займалася фінансово-промислова група Fininvest, що належить родині політика, а фірми, через які купувалися права на показ фільмів, також належали С.Берлусконі.

"Він був головною ланкою в команді, що займається придбанням телевізійних прав, до кінця 1998 року", - заявив Ф.де Паскуале.

Сам С.Берлусконі, який не був присутній на засіданні суду, раніше вже не раз називав ці звинувачення безглуздими і смішними. За його словами, він "ніколи не займався в Mediaset придбанням телевізійних прав", і у відповідь на всі заяви міланської прокуратури говорив, що таким способом органи правосуддя Італії переслідують власні політичні інтереси.