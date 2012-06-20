Винуватцям катастрофи Ту-134 в Карелії пред'явили звинувачення

Про це РІА «Новости» повідомив в середу офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.

Літак, що летів із Москви, розбився при заході на посадку в 700 метрах від злітної смуги аеропорту Петрозаводська пізно ввечері 20 червня 2011 року. На борту знаходилися 52 людини, 47 з них загинули.

"Крім порушень в роботі членів екіпажу при виконанні посадки, встановлено, що метеорологічне забезпечення польоту повітряного судна було організовано посадовими особами автономної установи Республіки Карелія (далі - АУ РК)" Аеропорт "Петрозаводськ" з порушенням правил безпеки польоту і експлуатації повітряного транспорту, а сертифікація авіаційної метеорологічної станції аеропорту проведена з порушенням встановлених вимог ", - сказав Маркін.

За його словами, звинувачення в порушенні правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту пред'явлено співробітникам аеропорту Володимиру Шкарупі і Володимиру Проніну. Начальнику управління радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіація) Едуарду Войтовському пред'явлено звинувачення в халатності.