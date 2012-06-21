Росія хоче посилити свій вплив у МВФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав президент Росії Володимир Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Зокрема він нагадав, що Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка в ході засідання «двадцятки» взяли на себе додаткові зобов'язання надати в розпорядження МВФ близько 75 мільярдів доларів.

«Природним є наше бажання впливати на те, як розпоряджатимуться цими коштами. Вважаємо, що від декларацій потрібно переходити до реальної реформи МВФ, інших міжнародних фінансових інституцій, до реформи, яка б враховувала нову економічну розстановку сил», - сказав В.Путін.

Він відзначив, що Росія вважає, що необхідні невідкладні скоординовані дії для розчищення і оздоровлення глобальних фінансів, їх жорстке прив'язування до фундаментальних показників реального сектору економіки. При цьому справедливо і обґрунтовано порушувати питання про посилення ролі так званих країн, що розвиваються, і так званих нових економічних держав у розробці і ухваленні кроків, що визначають характер глобального економічного порядку, додав президент РФ.

На його думку, в цілому потрібно вести мову про вироблення оновлених життєздатних правил світової торгівлі і взаємних інвестицій, про реальне розв’язання питань стійкого розвитку, включаючи, звичайно, і енергобезпеку.

В.Путін підкреслив, що всі ці теми має намір зробити ключовими і активно просувати їх в ході майбутнього головування Росії у «двадцятці» в 2013 році.

«Ми запропонували нашим партнерам зібратися саме тут, у Петербурзі, через рік», - сказав В.Путін.

Російські президент вважає, що прийшов час, коли «двадцятка» має повною мірою узяти на себе тягар ефективного лідерства. Це означає, що «двадцятка» не повинна перетворитися на черговий елітний клуб, який піклується виключно про своїх членів.

««Двадцятка» покликана стати тим майданчиком, де виробляються справедливі правила для стійкого розвитку всієї світової економіки. Глобальний характер світової економіки, коли всі залежать один від одного, передбачає сьогодні і глобальний характер відповідальності, насамперед, зрозуміло, для провідних економік світу», - сказав В.Путін.