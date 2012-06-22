Головні європейські гравці думатимуть, що робити з боргами

Тема дискусій залишається незмінною протягом багатьох місяців – канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем’єр-міністр Італії Маріо Монті і прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой говоритимуть про шляхи розв’язання боргової кризи в Європі, пише Радіо Свобода.

Зустріч у Римі передує саміту Євросоюзу в Брюсселі 28-29 червня.

Напередодні переговорів у Римі голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард закликала лідерів 17 країн єврозони до спільного розв’язання боргових проблем, надання прямої допомоги проблемним банкам і, можливо, полегшення заходів заощадження для країн, які отримали допомогу.

Тим часом, незалежні аудитори оголосили, що іспанським банкам може знадобитися до 62 мільярдів євро додаткового капіталу для подолання проблем.