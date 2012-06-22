Путін: Якщо рубль ворушиться, значить він живе

"Якщо рубль ворушиться, значить він живе", - сказав Путін, коментуючи на прохання журналістів ситуацію з курсом російської валюти, повідомляє РІА Новости.

"Є тут, звичайно, деякі насторожуючі моменти, але є і плюси, тому що політика плаваючого курсу, яку частково намагається проводити Банк Росії, вона стримує інфляцію і певною мірою попереджає різкі шоки", - зазначив він.

"Цілком перейти до політики плаваючого курсу ми зможемо тоді, коли істотно диверсифікуємо нашу економіку", - додав Путін.

У травні-червні на тлі падіння цін на нафту і відтоку капіталу з Росії, викликаних борговою кризою в єврозоні, рубль значно ослаб. Курс долара додав близько 4 рублів, а євро - приблизно 2,5 рубля.