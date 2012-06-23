Посла Еквадору викликали з Лондона для консультацій у справі Ассанжа

Про це повідомив в президент Еквадору Рафаель Корреа, пише РІА «Новости».

"Ми викликали нашого посла, тому що випадок видається нам дуже серйозним, ми збираємося дуже обережно і відповідально підійти до даної ситуації, але не дозволимо будь-кому чинити на нас тиск", - сказав Корреа.

За словами Корреа, влада Еквадору вже отримали повідомлення про ситуацію від британської сторони і має намір враховувати його, проте остаточне рішення все одно залишиться тільки за Еквадором.

19 червня Ассанж з'явився в посольство Еквадору в Лондоні з проханням про надання притулку. Міністр закордонних справ цієї країни Рікардо Патина заявив, що Еквадор вивчає і аналізує прохання, і весь цей час Ассанж буде перебувати на території посольства "під захистом" еквадорської влади.