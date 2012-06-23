У Сирії новий уряд зі старими міністрами

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Рейтер».

До нового уряду ввійшли колишні голови Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства закордонних справ. Збереження колишнього статусу за міністром оборони Раудом Раджі розсіяло чутки про те, що він був убитий бойовиками, які намагаються повалити Б.Асада.

У Сирії вже понад рік не припиняються антиурядові протести, які переросли в озброєну боротьбу опозиції з формуваннями силових структур країни. Повідомлення про нові озброєні інциденти й жертви надходять регулярно, незважаючи на те, що з середини квітня, відповідно до плану Кофі Аннана, в країні оголошено перемир'я, за дотриманням якого покликані стежити спостерігачі ООН.