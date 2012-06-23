Чеський автобус перекинувся в Хорватії: 7 людей загинуло і 44 постраждали

За даними служби, автобус з чеським номерними знаками, що прямував у бік столиці країни - міста Загреб, зачепив огорожу траси, після чого виїхав на смугу зустрічного руху і перекинувся набік, повідомляє РІА «Новости».

Семеро пасажирів автобуса загинули на місці, ще 44 були госпіталізовані. Троє постраждалих - жінка і двоє дітей - знаходяться в дуже тяжкому стані. Вони були доставлені в Загреб на вертольоті хорватських ВПС.

Усі пасажири автобуса були громадянами Чеської Республіки.