У Грузії побоюються нової військової агресії з боку Росії

Міністерство закордонних справ Грузії не виключає можливості нової військової агресії Росії проти Грузії.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ZN.UA сказав міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе.

"Безпосередньо перед російським вторгненням до Грузії Москва проводила військові навчання «Кавказ-2008». Цього року Росія в безпосередній близькості від наших кордонів збирається провести значно масштабніші навчання «Кавказ-2012». Цей захід, звичайно ж, «абсолютно випадково» співпадає з нашими виборами...", - відзначив Г.Вашадзе.

На його думку, Грузія для Росії абсолютно необхідна. "По-перше, ТОВ «Кремль Inc.» треба перекрити шлях, яким йдуть альтернативні поставки енергоносіїв до Європи. По-друге, якщо Росія доб'ється військово-політичного диктату над Грузією, то рештою держав Південного Кавказу вже не потрібно займатися: ти закупорюєш шийку пляшки, вмістом якої є наш суверенітет. І більшість країн регіону перетворюються на держави, позбавлені виходу до моря", - відзначає глава МЗС Грузії.

Крім того, за його словами, у російського керівництва викликає роздратування незалежний зовнішньополітичний курс країн, які Росія вважає своїм «внутрішнім садком». "Ну не має права Грузія чи Україна намагатися стати повноправним членом ЄС або НАТО! Альянс це взагалі як червона ганчірка для бика. Я переконаний: якщо буде можливість, Росія здійснить нову агресію не тільки проти Грузії, а й проти двох інших держав Південного Кавказу", - заявив Г.Вашадзе.

Він вважає, що причина цієї політики полягає в тому, що Кремль намагається відновити Радянський Союз - "це продекларована політична мета, завдання, поставлене різним російським відомствам. А приводом для військової агресії може стати будь-яке військово-політичне ускладнення в регіоні - Нагірний Карабах, Іран...".

Він відзначив, що, незважаючи на всі спроби в 2008 році повалити демократично обраний уряд Грузії, Росії цього не вдалося і вона поставила в патову ситуацію і себе, і Грузію. "Москва нічого не придбала в політичному і військовому сенсі. При цьому звідти відплило 84 млрд дол., і Росія залишилася з двома валізами без ручки - з «незалежними державами» Абхазією і Південною Осетією і сумнівним задоволенням витрачати на них мільярди доларів", - сказав він.

При цьому він відзначив, що Грузія готова відновити дипломатичні відносини з Росією на основі загальновизнаних норм і принципах міжнародного права: деокупація, визнання територіальної цілісності, незалежності та суверенітету, а також права народу самому визначати свій зовнішньополітичний курс.