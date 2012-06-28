Франція виступає за застосування військової сили проти Сирії
05:48, 28 червня 2012Світ
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Як заявив французький міністр закордонних справ Лоран Фабіус, на майбутній зустрічі "Групи дії" по Сирії в Женеві 30 червня буде обговорюватися можливість прийняття активних дій.
"ЧлениРадиБезпекиООНобговорятьможливість створенняумов виконанняплануКофіАннана, дляяких необхіднірішучідії, івони,імовірно,будуть заснованіна7чолістатутуООН", -сказаввін.
7-й розділпередбачає застосуваннязбройнихсил"дляпідтримки миру ібезпеки", зауважуєРосБізнесКонсалтинг.Раніше всіподібні рішенняблокувалисявСБООНРосією іКитаєм.
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