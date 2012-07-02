У Бельгії реабілітували «відьом» і «чаклунів», яких стратили у XVII столітті

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ, міський бургомістр Ролан Краббе під час спеціально організованої церемонії заявив: «Від імені комунальної ради і населення Ньюпорта ми просимо вибачення».

У період між 1602 і 1652 роками в Ньюпорті були живцем спалені 15 "відьом" і два "чаклуни".

У пам`ять жертв "історичної помилки" влада Ньюпорта встановила у міській мерії стелу, на якій перераховані імена усіх страчених послідовників окультизму, зокрема найвідомішої міської "чаклунки" Жанни пан де Дейстер.

Адміністрація Ньюпорта оголосила про проведення наступного тижня "свята чаклунів", яке досі організовували тут кожні два роки.