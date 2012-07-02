Ісламський банк надав Єгипту мільярд доларів

05:47, 02 липня 2012
Світ
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Ісламський банк розвитку (ІБР) надав Єгипту 1 млрд дол на закупівлю палива і продовольства.

Проце йдетьсявофіційномупрес-релізіурядуЄгипту,передаєReuters.Угода укладенаміжКаїромі Міжнародноюісламськоюторгово-фінансовою корпорацією(International Islamic Trade Finance Corporation), яка єчастиноюІсламськогобанку розвитку.

Траншу розмірі 1 млрд.дол.єчастиноюзагальногогрантуІБРЄгиптуврозмірі 2,5млрд дол.

За повідомленнямианонімнихджерел, найближчим часому Єгиптуможутьвиникнутифінансовіпроблеми.Уряд країниспростовуєці повідомлення, зазначає РосБізнесКонсалтинг.

ІБРбазуєтьсявСаудівськійАравії.Утравні Ер-Ріядпообіцяв8-річнийкредитЄгиптуврозмірі 1 млрд.дол.

 

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