Ісламський банк надав Єгипту мільярд доларів

Ісламський банк розвитку (ІБР) надав Єгипту 1 млрд дол на закупівлю палива і продовольства.

Проце йдетьсявофіційномупрес-релізіурядуЄгипту,передаєReuters.Угода укладенаміжКаїромі Міжнародноюісламськоюторгово-фінансовою корпорацією(International Islamic Trade Finance Corporation), яка єчастиноюІсламськогобанку розвитку.



Траншу розмірі 1 млрд.дол.єчастиноюзагальногогрантуІБРЄгиптуврозмірі 2,5млрд дол.



За повідомленнямианонімнихджерел, найближчим часому Єгиптуможутьвиникнутифінансовіпроблеми.Уряд країниспростовуєці повідомлення, зазначає РосБізнесКонсалтинг.



ІБРбазуєтьсявСаудівськійАравії.Утравні Ер-Ріядпообіцяв8-річнийкредитЄгиптуврозмірі 1 млрд.дол.





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