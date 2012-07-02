Євродепутат: ЄС можуть зацікавити природні ресурси України

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час зустрічі з журналістами висловив депутат Європейського парламенту, член Групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європарламенті Богуслав Ліберадськи.

«Україна має певну дилему, з ким бути ближче: з Росією чи з Європою», - зазначив він і додав, що ЄС є привабливішим партнером для України у контексті глобальної економіки.

На переконання Б.Ліберадськи, у входженні України до ЄС зацікавлені обидві сторони.

«Через нові країни-члени Євросоюз отримує нові можливості», - сказав він.

На його думку, Євросоюз можуть зацікавити природні ресурси України.

Водночас Б.Ліберадськи наголосив, що Україні не можна погіршувати свої відносини з Росією.

Євродепутат також додав, що Польща підтримувала і підтримуватиме Україну як свого «найближчого сусіда, партнера і слов’янську братню душу».