Євродепутат: ЄС можуть зацікавити природні ресурси України
Входження України до Європейського Союзу вигідне Європі, оскільки надасть їй «нові можливості».
Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час зустрічі з журналістами висловив депутат Європейського парламенту, член Групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європарламенті Богуслав Ліберадськи.
«Україна має певну дилему, з ким бути ближче: з Росією чи з Європою», - зазначив він і додав, що ЄС є привабливішим партнером для України у контексті глобальної економіки.
На переконання Б.Ліберадськи, у входженні України до ЄС зацікавлені обидві сторони.
«Через нові країни-члени Євросоюз отримує нові можливості», - сказав він.
На його думку, Євросоюз можуть зацікавити природні ресурси України.
Водночас Б.Ліберадськи наголосив, що Україні не можна погіршувати свої відносини з Росією.
Євродепутат також додав, що Польща підтримувала і підтримуватиме Україну як свого «найближчого сусіда, партнера і слов’янську братню душу».