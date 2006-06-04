Військовий аташе США прибув до Феодосії

Місія посольства США в Україні на чолі з військовим аташе прибула до Феодосії, де продовжуються мітинги проти перебування на українській землі американських військовослужбовців, які прибулих для участі в міжнародних військових навчаннях "Сі Бриз - 2006".

Як передає ІТАР-ТАРС, пікетники пропустили американських дипломатів на територію санаторію, де розмістилися 259 морських піхотинців США.

За заявою військового аташе, місія прибула, щоб ознайомитися з умовами проживання морських піхотинців. Він повідомив, що військовослужбовці зараз відпочивають і почали вивчати російську мову.

На площі перед морським портом Феодосії триває мітинг, а поруч з будівлею військового санаторію, де розмістилися морські піхотинці США, чергують пікетники.

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 3 червня підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони "Про підготовку до проведення багатонаціональних військових навчань "Сі Бриз - 2006" і "Тугий вузол - 2006".

В указі "звернуто увагу міських рад Феодосії, Миколаївського та інших органів місцевого самоврядування на неприпустимість перевищення визначених для них законом повноважень, що виявилося в ухваленні ними рішень про заборону проведення багатонаціональних навчань".

В.ЮЩЕНКО запропонував прокуратурі невідкладно дати правову оцінку цим рішенням.