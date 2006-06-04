Парламентську коаліцію створити неможливо

В Чехії за результатами вчорашніх парламентських виборів ліві і правоцентристські сили здобули однакову кількість місць в нижній палаті парламенту. Таким чином, у жодної з фракцій не буде підтримки більшості депутатів, необхідної для формування уряду.

Як зазначають місцеві аналітики, склалася політична ситуація, за якої буде складно створити коаліцію.

Проте, президент країни Вацлав КЛАУС заявив, що доручить ведення переговорів про створення коаліції керівництву Громадянської демократичної партії, яка набрала найбільше голосів - 35%. Правляча в Чехії упродовж 8 років партія Соціал-демократів здобула на виборах 32% голосів.