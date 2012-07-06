ООН прирівняла права в інтернеті до "реального світу"

Як повідомляє Радіо «Свобода», таке рішення було ухвалене 5 липня.

В резолюції міститься заклик до всіх держав захищати права особи в інтернеті так само, як це робиться з правами людини у реальному житті.

Незважаючи на заперечення з боку Китаю, Росії та Індії, десятки держав висловили підтримку проекту резолюції перед її ухваленням. За документ проголосували представники 85 держав.

Представник США у Раді ООН з прав людини Ейлін Чамберлейн Донаг’ю назвала надзвичайно важливими для Ради підсумки голосування. За її словами, це перша резолюція ООН, що підтверджує необхідність захисту прав особи в інтернеті з такою ж наполегливістю, як це здійснюється в «реальному світі».