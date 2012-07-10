Командувач 6-м флотом США подякував українській владі за навчання

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив командувач 6-го флоту ВМС США віце-адмірал Френк Пандольф на прес-конференції, присвяченій відкриттю двосторонніх навчань «Сі бриз, - 2012» із запрошенням інших країн.

За словами Ф.Пандольфа, сьогодні навчання серії «Сі бриз» «проводяться в складних морських умовах і об'єднують країни, зацікавлені в морській безпеці. «Сі бриз» мають чітку мету, яку ми всі розділяємо: це підтримувати вільний від загрози регіон на основі співробітництва».

Як вважає командувач 6-го флоту ВМС США, співробітництво «переходить до глибшого розуміння й взаємодії, й це, в свою чергу, приводить до підвищення безпеки».

На думку віце-адмірала, «Сі бриз - 2012» дозволять розробити стійкі й плідні відносини, зміцнити безпеку й стабільність у цьому важливому регіоні».

Як сказав Ф.Пандольф, цього року навчання проводитимуться відповідно до сценарію, пов'язаного з боротьбою з піратством, наданням гуманітарної допомоги, зі стихійними лихами. «Всі ці знання нам стануть у нагоді в майбутньому. Таким чином, «Сі бриз» об’єднують не лише країни регіону Чорного моря, але й безліч країн, зацікавлених у підтримці морської безпеки», - зазначив Ф.Пандольф.

Ф.Пандольф подякував українському керівництву за організацію «цієї величезної події».

Як повідомляв УНІАН, «Сі бриз - 2012» проходитимуть із 9 до 21 липня в Одесі та Одеській області за участю військовослужбовців 17 країн.