У Польщі батьки кинули 2-річну доньку в аеропорту і вирушили у відпустку

Про це повідомляє польський телеканал TVN24, зазначаючи, що правоохоронці планують притягти батьків до відповідальності.

"Важко сказати, чим керувалися батьки, але точно будемо проводити розслідування цієї справи та поговоримо з ними після їхнього повернення", - сказав місцевий поліцейський.

Батьки залишили доньку під опіку працівників аеропорту, поки за нею не приїдуть опікун і дідусь. Працівники аеропорту викликали поліцію.