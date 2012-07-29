У Мексиці на кладовищі знайшли 2 тонни марихуани

Понад 2 тонни марихуани виявили мексиканські військові на кладовищі селища Вілья-Нуева, розташованого на території північно-східного штату Тамауліпас.

Як передає ІТАР-ТАСС, пакети з марихуаною армійський патруль виявив у могильному пантеоні кладовища.

Слідство не висувало версій, яка з банд наркомафії могла використовувати для зберігання наркотиків таке несподіване місце.

Партія марихуани конфіскована в рамках спецоперації, яка передбачає посилення боротьби зі злочинністю на території штатів Тамауліпас, Нуево-Леон і Коауїла. В цих адміністративних округах діють три великі наркокартелі, бойовики яких часто вступають у зіткнення з підрозділами армії та поліції.