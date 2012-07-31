Футболіста вигнали з Олімпіади за расистську репліку

Це сталося у зв'язку з його расистським випадом у Твіттері після поразки збірної Швейцарії від команди Південної Кореї з рахунком 1:2.

За словами керівника тренерського штабу швейцарської команди, слова Морганелла "були дискримінаційними і образливими для футболістів південнокорейської збірної і для всього південнокорейського народу". Морганелла видалив твіт, визнав, що припустився помилки, і приніс вибачення.

Футболіст швейцарської збірної став другим спортсменом, відстороненим від участі у нинішній Олімпіаді, зазначає Радіо Свобода. Раніше національний олімпійський комітет Греції виключив зі збірної легкоатлетку Параскеву Папахристу - за знущальний твіт щодо іммігрантів з Африки.