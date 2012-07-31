Посол Росії: тему газу відкладено із зрозумілих причин

Про це в коментарі УНІАН заявив посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

При цьому він зазначив, що тема газових переговорів може виникнути після виборів і не виключив, що Росія пропонуватиме ті ж умови, які пропонуються країнам, які бажають співпрацювати з Митним союзом.

«А вони взагалі-то відомі (умови - УНІАН). На тих же самих умовах на сьогодні веде переговори цілий ряд країн, які зацікавлені в побудові співпраці з Митним союзом. Ось наскільки ці умови будуть актуальні в листопаді - покаже час. До виборів ця тема неактуальна», - сказав М.Зурабов.

Крім того, посол підкреслив, що запланована Росією модернізація Чорноморського флоту не може бути тиском на Україну для досягнення певних результатів.

«Якщо намагатися використовувати як фактор тиску питання модернізації Чорноморського флоту в переговорах між РФ і Україною щодо газу, то я не думаю, що це та точка зору, яка є у владі, в інституціях якої виробляють позиції і приймають рішення в Україні, є дуже поширеною. Я скоріше вважаю, що це все-таки деякі припущення і домисли, які перш за все пропонуються ЗМІ, або представниками опозиції. На цьому шляху мені не здається, що ми можемо багато чого досягти», - сказав М.Зурабов.

Разом з цим він зазначив, що зацікавленість Росії у спільному використанні української газотранспортної системи, яка була майже рік тому і могла стати компромісом для вирішення двосторонніх газових спорів, на сьогодні змінилася.

«За весь цей час, як ми з вами розуміємо, з різних причин - політичних, об'єктивних, суб'єктивних - це рішення не було прийнято (про спільне використання ГТС), мимоволі відбувалась переоцінка вартості цього активу. І ми вже на сьогодні бачимо, що можливо та зацікавленість, яка була у російської сторони в жовтні минулого року, і та зацікавленість, яка є на сьогодні, - це вже різні зацікавленості», - сказав М.Зурабов.