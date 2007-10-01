Помер президент Республіки Сербської

Президент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілан ЄЛІЧ помер у неділю від серцевого нападу, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на прем`єр-міністра країни.

"Президент Республіки Сербської Мілан ЄЛІЧ помер. Це трагічний день для країни", - повідомив в ефірі регіонального телебачення прем`єр-міністр Мілорад ДОДІК.

М.ЄЛІЧ, якому був 51 рік, помер в одній з лікарень центральної Боснії, повідомляє агентство.

Територія Боснії поділяється на Республіку Сербську і хорватсько-мусульманську Федерацію Боснії і Герцеговини, два автономні регіони, створені в рамках Дейтонських угод у 1995 році після завершення трирічної війни в країні.