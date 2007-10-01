У Польщі сьогодні відбудеться ”битва гігантів”

У Польщі в понеділок відбудуться передвиборні теледебати між прем`єр-міністром Польщі, лідером правлячої консервативної партії "Право і справедливість" (PiS) Ярославом КАЧИНСЬКИМ і екс-президентом Польщі, лідером опозиційного лівого блоку "Лєвіца і демократи" (LiD) Александром КВАСНЄВСЬКИМ.

Журналісти вже охрестили майбутню теледуель "битвою гігантів".

Дебати розпочнуться в понеділок о 20.00 за середньоєвропейським часом (21.00 за київським). Теледуель КАЧИНСЬКИЙ-КВАСНЄВСЬКИЙ транслюватимуть у прямому ефірі Польське громадське телебачення на каналі TVP2, яке веде приватний інформаційний телеканал TVN24 і телеканал TV Biznes. Крім того, трансляція вестиметься також Першою програмою Польського радіо.

Очікується, що Я.КАЧИНСЬКИЙ і А.КВАСНЄВСЬКИЙ дискутуватимуть про майбутнє Польщі, представлять своє бачення розвитку країни в ХХI столітті.

Співробітники виборчого штабу "Права і справедливості" розповіли, що "дискусія вестиметься про майбутнє країни". "Це буде суперечка про те, чи будуємо ми далі Четверту Річ Посполиту (на чолі з братами КАЧИНСЬКИМИ), чи поляки хочуть повернення до Третьої Речі Посполитої (на чолі з А.КВАСНЄВСЬКИМ), де домінувала особиста вигода корупція", - відзначив один із співрозмовників.

Одне з головних гасел правлячої партії в нинішній виборчій кампанії є саме боротьба з корупцією.

У виборчому штабі лівого блоку "Лєвіца і демократи", у свою чергу, РІА Новости заявили, що А.КВАСНЄВСЬКИЙ має намір говорити "про своє бачення розвитку Польщі в ХХI столітті, вільної країни, в якій живуть вільні громадяни, в якій немає диктату однієї партії ("Права і справедливості") і диктату одного лідера (Я.КАЧИНСЬКОГО). У цьому суть суперечки і дострокових виборів до парламенту".

Представники головної опозиційної партії - ліберальної "Громадянської платформи" (PO) - виступили з різкою критикою майбутніх теделебатів, наголошуючи, що в дискусії мав би брати участь і лідер "Громадянської платформи" Дональд ТУСК.

Згідно з дослідженням, проведеним центром SMG/KRC і обнародуваним минулої суботи, до парламенту Польщі ввійдуть лише три політичні партії: PO, PiS і LiD. Всі решта партій не зможуть подолати п`ятипроцентний бар`єр.

Опозиційна "Громадянська платформа", за даними опитування, може розраховувати на перемогу з 34,7%, друге місце соціологи відводять "Праву і справедливості" (33,8%), а третє місце - блоку "Лєвіца і демократи" (11,8%).

За даними соціологів, у дострокових парламентських виборах в Польщі готові брати участь 66,1% виборців, які мають право голосу. У репрезентативному дослідженні брали участь 1500 осіб.