Смертоносний циклон ”Лекіма” рухається до В`єтнаму

Тропічний циклон "Лекіма", який у неділю став причиною загибелі щонайменше п`ятьох чоловік на Філіппінах, продовжує рух в північно-західному напрямку до узбережжя В`єтнаму, повідомляє агентство Рейтер.

"Лекіма", що зародився в Південно-Китайському морі, рухається до В`єтнаму з боку Філіппін з швидкістю близько 20 кілометрів за годину, повідомив представник філіппінських властей. Швидкість вітру в центральній частині циклону становить в середньому 55 км. за годину.

Як зазначає агентство, напрямок циклону може змінитися під впливом північно-східного мусону.

В неділю "Лекіма" став причиною обвалів і повеней на Філіппінах, п`ятеро чоловік загинули, четверо вважаються зниклими без вісти. Зруйновані дороги і мости, затоплені сотні будинків.

"Лекіма" став чотирнадцятим тропічним циклоном в Азії цього сезону. Свою назву він дістав на честь в`єтнамського фруктового дерева.