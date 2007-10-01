Російські політтехнологи винесли урок з українських виборів

Російський політтехнолог Марат Гельман вважає, що після дострокових парламентських виборів в Україні найдоцільнішим було би створення "широкої коаліції".

"З погляду далекої перспективи мені здається, що для України була б великим подарунком "велика коаліція", - сказав Гельман в ефірі українського телеканалу "Тоніс" у ніч після виборів.

За словами Гельмана, Росія розглядає ситуацію в Україні в контексті власних виборів президента і виборів у Держдуму.

"Росія дивиться на ситуацію, "як у дзеркало". Перше спостереження - Путін прийшов до влади за допомогою Єльцина, але епоха Єльцина закінчилася. А тут Ющенко став президентом усупереч Кучмі (екс-президент України), а гравці залишилися ті ж. Тут Кучма виявився більш успішним політиком, ніж Єльцин", - вважає Гельман.

Він також відзначив "виховний момент" у виборах 30 вересня. "Все почалося з того, що посварилися президент із прем`єром. У результаті... перемогла третя сила - БЮТ. Це хороший урок", - сказав він.

У той же час, глава російського Фонду ефективної політики Гліб Павловський вважає, що дострокові парламентські вибори в Україні не принесуть політичної стабільності, а навпаки, підсилять кризу.

В інтерв`ю "Інтерфаксу" у неділю увечері він висловив думку, що інтригою після виборів стане формування коаліції у Верховній Раді.

"Задача, яку ставить перед собою президент України Віктор Ющенко - зберегти контроль над процесом. Не можна виключити, що Ющенко буде намагатися створити уряд національної єдності, причому не з двох партій, а з трьох - Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко і "Нашої України". Для Ющенка це буде зручний маневр, щоб переграти Тимошенко. При цьому ідея уряду національної єдності може викликати в багатьох в Україні симпатію", - сказав Павловський.

Українська правда