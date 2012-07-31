У Москві та Пітері поліція придушила акції руху "31"

Як передає радіо «Свобода», працівники МВС хапали тих, хто тримав плакати, вигукував антиурядові гасла або давав інтерв'ю. Серед затриманих - лідер незареєстрованої партії «Друга Росія» Едуард Лимонов і член руху «Лівий фронт» Костянтин Косякін.

Поліція вела себе досить жорстко і по відношенню до журналістів. Їх витісняли з площі разом з активістами.

У Петербурзі протестувальники за традицією вийшли на аналогічну акцію до Гостинного двору. Там, як повідомляється, були затримані понад 10 осіб.