Висланий з Мінська посол Швеції порівняв себе з Карлсоном і обіцяв повернутися

Він звернувся по-білоруськи через соціальну мережу Facebook до всіх, хто підтримав його, повідомляє «Газета.Ru».

Зокрема, посол написав: «Дорогі друзі! Я вже зрозумів, що ніяк не встигну дати всім відповідь на ваші слова підтримки у цей непростий для мене час. Я не хотів опинитися в цій ситуації і поміняв би вашу похвалу на можливість працювати в Білорусі і зустрічатися з вами... Навряд чи я заслуговую на вашу похвалу, тому що я робив свою справу, яку дуже любив і намагався робити на совість. Можливо, Білорусь мене надихнула зробити трохи більше, ніж я повинен був, але це тоді ваша заслуга. Коли я читаю ваші коментарі, створюється враження, що ви мене вже поховали ... Будь ласка, рано мене ховати! Карлсон / Ерікссон ще прилетить! До зустрічі! ... Хай живе Білорусь! ».

На початку липня в білоруських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що легкомоторний цивільний літак, пілотований підданими Швеції, перетнув з боку Литви повітряний простір Білорусії і розкидав над Мінськом і областю плюшевих ведмедиків із закликами до свободи преси в країні.

Пізніше спецслужби затримали фотографа, який розмістив фото «плюшевого десанту», і рієлтора, який здав шведам житло. Через кілька тижнів Президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з силовиками підтвердив факт незаконного вторгнення 4 липня в повітряний простір країни іноземного легкомоторного літака, заявивши, що посадові особи, які допустили це, повинні понести покарання. 31 липня глава держави звільнив з посади голови Держприкордонкомітету Ігоря Рачковського і командувача ВПС і військами ППО Дмитра Пахмелкіна, низці керівників силових структур оголошено догани.