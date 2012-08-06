Pussy Riot в суді нагадали: панк-молебень - акція політична, а не релігійна

Про це повідомляє Лента.ру.

Дівчата розповіли, що їхня акція у храмі Христа Спасителя мала виключно політичний зміст і ображати почуття віруючих вони не хотіли.

Першою була допитана Самуцевич. Вона розповіла, що текст пісні "Богородиця, Путіна прожени" є критикою влади.

Слідом за нею на запитання відповідала Альохіна. За її словами, акцію Pussy Riot неправильно зрозуміли, а з самих дівчат зробили цапів-відбувайлів. Альохіна додала, що учасниці панк-групи дотримуються різних політичних поглядів, проте їх об'єднує неприйняття тоталітаризму. Виступ в храмі Христа Спасителя, підкреслила дівчина, був продиктований політичними ідеями, а з кримінальної справи політичну складову повністю прибрали.

Третьою виступила Надія Толоконникова. Вона також заявила, що виступ в храмі Христа Спасителя був політичним мистецтвом, і звернула увагу на те, що це визнається фахівцями. Толоконникова підкреслила, що при винесенні вироку не можна не враховувати політичні мотиви акції. Дівчина розповіла, що група Pussy Riot утворилася саме після того, як Володимир Путін оголосив про свій намір знову стати президентом.

Всі три дівчини визнали, що вони брали участь в "панк-молебні" в храмі Христа Спасителя, проте свою вину у приписуваному їм злочині - хуліганство, вчинене з мотивів релігійної ненависті (частина 2 статті 213 КК РФ) - визнавати відмовилися.