Лідери Європейської народної партії вітають Ющенка та Тимошенко

Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС та голова групи народних партій у Європарламенті Жозеф ДОЛЬ (Франція) привітали Президента, почесного голову партії “Народний Союз “Наша Україна” Віктора ЮЩЕНКА та лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО з “чудовим результатом”, отриманим на виборах 30 вересня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської народної партії (ЄНП).

“Ці результати є надзвичайно важливим для країни. Більшість громадян України підтримали своїми голосами “помаранчеву коаліцію”, що стане найкращим шляхом для завершення політичної кризи в Україні”, - заявили лідери ЄНП.

У повідомленні зазначається, що народна партія завжди підтримувала демократію в Європі і продовжить свої зусилля з надання допомоги України розпочати нову еру стабільності, благополуччя та Європейського майбутнього.

В.МАРТЕНС, повідомляє прес-служба ЄНП, провів телефонну розмову з Ю.ТИМОШЕНКО, в якій висловив свою підтримку формуванню “помаранчевого” уряду і, планує найближчим часом провести телефону розмову з В.ЮЩЕНКОМ з цією ж метою.

*** НСНУ має статус спостерігача при ЄНП. Партія Ю.ТИМОШЕНКО “Батьківщина” подала заявку на вступ до ЄНП, яка розглядатиметься протягом кількох місяців.