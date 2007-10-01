Путін погодився стати прем`єр-міністром Росії

Сенсацію приніс перший день з`їзду "Єдиної Росії" - президент Росії Володимир Путін погодився очолити список цієї партії на виборах до Державної думи. Хоча він і раніше заявляв, що підтримує єдиноросів, ніхто ні з політиків, ні з експертів не чекав, що глава держави стане першим у партійній "трійці".

"Я з вдячністю приймаю вашу пропозицію очолити список "Єдиної Росії", - сказав Путін, виступаючи на 8-му з`їзді партії.

Єдинороси запропонували Путіну очолити партію "Єдина Росія" або її список на виборах.

Проте президент повідомив, що не хоче ставати партійцем.

"Я хоча й був одним з ініціаторів створення "Єдиної Росії", але як і переважна більшість громадян країни є безпартійним, і цього статусу я б змінювати не хотів", - сказав Путін.

Єдинороси вважають, що Путін, очоливши партійний список на виборах до Держдуми, міг би після президентських виборів 2008 року стати головою уряду.

Путін назвав таку пропозицію реальною, але передчасною і такою, що вимагає двох умов.

"Єдина Росія" спочатку повинна перемогти на виборах.

"Президентом країни повинна бути обрана порядна, дієздатна і ефективна людина", - роз`яснив Путін другу умову, наголосивши, що в парі з такою людиною він зможе працювати.

При цьому Путін відкинув численні пропозиції учасників з`їзду всупереч Конституції залишитися на посту президента на третій термін.

"Зміну Конституції під конкретну людину, навіть якщо я їй повністю довіряю, я вважаю некоректною", - сказав він.

РІА "Новости"