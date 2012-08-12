Ізраїль попереджатиме населення про небезпеку ракетних ударів смсками

Як передає Agence France-Presse, ця система призначена для попередження жителів країни про загрозу ракетних ударів з боку Ірану або "Хезболлах", що базується в Лівані.

Повідомлення розсилатимуться чотирма мовами: іврит, російською, арабською і англійською. За повідомленням The Jerusalem Post, система влаштована таким чином, що попередження можна розсилати жителям різних регіонів, виходячи з передбачуваної траєкторії польоту ракети. Тестування триватиме до 16 серпня.

Система сповіщення про ракетні удари по СМС розроблялася кілька років. Складнощі з її запуском виникли у зв'язку з тим, що Міністерство оборони Ізраїлю не могло домовитися з операторами мобільного зв'язку, проте, очевидно, розбіжності вдалося подолати. В ході тестування повідомлення одержать абоненти трьох найбільших операторів мобільного зв'язку: Cellcom, Pelephone і Orange.

Роботами системи сповіщення керуватиме Командування тилу Ізраїлю. Представник цього управління зазначив, що за бажанням абонента попередження про ракетні удари можна вимкнути.

Необхідність оперативного попередження населення про загрозу ракетних ударів виникла у зв'язку з тим, що Ізраїль незабаром може почати військову операцію проти Ірану, який ізраїльська влада підозрює в розробці ядерної зброї. Іран вже пообіцяв, що у разі початку такої операції завдасть удару у відповідь .

Як повідомлялося раніше, запуск ракет з території Ірану ізраїльські радари в змозі засікти за 15 хвилин до моменту удару. У випадку з "Хезболлахом" часу для вживання заходів у відповідь після пуску і евакуації значно менше: ракети невеликої і середньої дальності, що використовуються бойовиками руху, долетять до Ізраїлю за кілька хвилин, зазначає Лента.ру.