Поліція Росії пропонує всім здати відбитки пальців добровільно

Відповідний документ публікує "Российская газета".

Наголошено, що йдеться не про обов'язкове зняття відбитків пальців, а про добровільне.

У документі не тільки докладно розкривається механізм цього процесу, але пояснюється, коли, кому і як скаржитися, якщо прохання з добровільної дактилоскопічної реєстрації чомусь відхиляють.

Новим наказом міністр затвердив алгоритм дій співробітників органів внутрішніх справ при добровільній дактилоскопічної реєстрації громадян.

"Якщо раніше ця схема була досить розпливчастою, і в різних регіонах, або і відділеннях, часом, діяли свої правила, то тепер все уніфіковано, наведено, як кажуть, до єдиного зразку, з чіткими часовими рамками", - цитує РІА Новости.

У додатках показано, як правильно писати заяву, є адреси поліції в різних містах країни, де можна зробити відбитки.

У документі застережно причини, коли заявнику можуть відмовити в добровільній дактилоскопічній реєстрації, наприклад, відсутність російського громадянства. В іноземців беруть відбитки пальців тільки в разі порушення закону.

За російським законодавством, є обов'язковим зняття відбитків пальців у всіх, хто потрапив з негативних причин у поліцію. Також у наказовому порядку дактилоскопіюють і всіх, хто служить в силових структурах, у приватних охоронних підприємствах і ризикує життям. У цьому ж списку - цивільні льотчики, моряки, річковики, пожежні.