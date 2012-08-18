Суд у Німеччині дозволив карикатури на пророка Мухаммеда

Як повідомляє РІА "Новости", вони мають намір використати карикатури на мусульманського пророка Мухаммеда під час демонстрації в ці вихідні.

На думку суддів, демонстрація плакатів з карикатурами на пророка не є дією, яка може призвести до розпалювання ненависті і насильства між представниками різних конфесій.

Представники трьох мечетей подали скаргу до суду після того, як активісти руху "За Німеччину" заявили про намір використати карикатури в ході демонстрації, яка пройде в німецькій столиці 18 серпня під гаслом "Іслам не характерний для Німеччини - зупинимо ісламізацію".

Показ карикатур відбудеться в рамках акції біля стін берлінських мечетей. Організатори оголосили її відповіддю на безкоштовну роздачу Корану німецькою мовою.