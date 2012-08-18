Літак з керівником МВС Філіппін на борту впав у море
15:53, 18 серпня 2012Світ
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Легкий літак "Сессна", на борту якого перебував міністр внутрішніх справ і місцевого самоврядування Філіппін Хессе Робредо, впав у море після того, як передав сигнал про спробу здійснити аварійну посадку.
Доля Хессе Робредо поки невідома. Фото http://news.404.ru/world/
Щонайменше, одного з тих, хто перебував на борту, врятовано. Однак точних даних про долю керівника МВС поки що немає, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
За словами міністра транспорту і комунікацій Філіппін Мануеля Рохаса, літак вилетів вдень з міста Себу в центральній частині країни і прямував до міста Гола, звідки родом Х.Робредо. Але в польоті пілот повідомив в аеропорт Масбате про те, що збирається здійснити аварійну посадку. Машина, однак, не дісталася до аеродрому і впала в море.
За словами М.Рохаса, помічник Х.Робредо встиг вискочити з літака, що падав у воду, і залишився живий, його вдалося врятувати.
Джерело: http://www.echo.msk.ru/news/920851-echo.html
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