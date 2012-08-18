Титул Міс Світу-2012 завоювала китаянка (фото)

Міс Китай, 23-річна Ю Венься (Yu Wenxia), здобула перемогу у фіналі конкурсу "Міс Світу-2012", що пройшов у суботу в Китаї.

Як повідомляє РІА "Новости", друге місце зайняла мешканка Великобританії валлійка Елізабет Моулдс (Elizabeth Moulds), третє - представниця Австралії Мішель Кахаваті (Michelle Kahawaty). Конкурс проходив в місті Ордос, розташованому в автономному районі Внутрішня Монголія. У ньому брали участь дівчата з 116 країн. Як відомо, Україну на конкурсі представляла Карина Жиронкіна.

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