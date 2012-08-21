Влада Сирії вимагає від повстанців здати зброю і почати переговори

"Необхідно знайти механізм для здачі зброї державі. Усі, хто має на руках зброю, має її здати. Таким чином ситуація повинна перейти до природного порядку речей, і на цій підставі ми зможемо вирішувати політичні питання", - сказав сирійський міністр з національного примирення Алі Хайдар на прес-конференції в Москві, повідомляє РІА «Новости».

Міністр наголосив, що політичний процес зможе початися тільки після повного припинення насильства в Сирії і що цей процес повинен стати основою для врегулювання конфлікту, який триває вже більш як рік.

"Тільки після цього можна буде на твердому грунті перейти до діалогу за столом переговорів і добитися національного примирення, яке враховувало б інтереси всіх без винятку", - додав А.Хайдар.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр Сирії з економічних питань Кадрі Джаміль заявив, що обговорення відставки Президента Сирії Башара Асада можливе лише після початку всесирійського діалогу.

Також К.Джаміль висловив думку, що західні країни, заявляючи про наявність у Сирії хімічної зброї, шукають привід для військового втручання у справи країни.

"Захід шукає привід, аби втрутитися в справи Сирії. Якщо цей привід не підійде, вони шукатимуть новий привід", - сказав він, відповідаючи на питання, чи є російська хімічна зброя в Сирії.

У понеділок Президент США Барак Обама заявив, що використання Дамаском хімічної або біологічної зброї може змінити позицію Вашингтона з питання збройного втручання у внутрішній конфлікт в цій країні.

К.Джаміль вказав також, що "військове втручання в Сирію створить дуже небезпечний прецедент для його повторення в інших куточках світу".

"Це буде утиск права сірійського народу на самовизначення, на право вирішувати свою долю самим", - сказав віце-прем'єр Сирії.

Конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року. Його жертвами, за даними представників ООН, стали 17 тисяч людей. Західні країни і ряд арабських держав добиваються відставки Президента Башара Асада, вважаючи, що це зупинить насильство.

Росія і Китай, навпаки, побоюються, що зовнішнє втручання в Сирії і втрата державності призведуть до розростання конфлікту. Влада Сирії, у свою чергу, заявляє, що зустрічається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.