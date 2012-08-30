Тренера російської збірної з волейболу знайшли повішеним у Хорватії

Про це повідомив РІА "Новости" прес-аташе посольства РФ в Загребі Борис Павлов.

Сергій Овчинніков помер у середу на 44-му році життя. Він перебував у хорватському місті Пореч на зборах з "Динамо".

"Дата передачі тіла в Росію поки що невідома. Про це можна буде говорити в четвер після розтину і проведення інших необхідних процедур, передбачених в подібних випадках", - сказав дипломат.

За його словами, версія про самогубство Овчинникова є попередньою і поки офіційно не підтверджена.

За інформацією хорватського видання 24sata.hr, Овчинников був знайдений повішеним у номері готелі "Діамант" в м.Пореч, на четвертому поверсі, і поліція веде розслідування.

У Сергія Овчинникова залишилися дружина і двоє дітей.