Тренера російської збірної з волейболу знайшли повішеним у Хорватії
Рішення щодо передачі на батьківщину тіла головного тренера жіночої волейбольної збірної Росії і московського "Динамо" Сергія Овчиннікова буде прийняте після процедури розтину в четвер.
Про це повідомив РІА "Новости" прес-аташе посольства РФ в Загребі Борис Павлов.
Сергій Овчинніков помер у середу на 44-му році життя. Він перебував у хорватському місті Пореч на зборах з "Динамо".
"Дата передачі тіла в Росію поки що невідома. Про це можна буде говорити в четвер після розтину і проведення інших необхідних процедур, передбачених в подібних випадках", - сказав дипломат.
За його словами, версія про самогубство Овчинникова є попередньою і поки офіційно не підтверджена.
За інформацією хорватського видання 24sata.hr, Овчинников був знайдений повішеним у номері готелі "Діамант" в м.Пореч, на четвертому поверсі, і поліція веде розслідування.
У Сергія Овчинникова залишилися дружина і двоє дітей.