У США на очах глядачів авіашоу розбився літак: пілот загинув (відео)

13:31, 02 вересня 2012
Світ
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У США під час авіашоу розбився літак, загинув пілот.

В американському штаті Айова на очах у тисяч відвідувачів авіашоу розбився навчально-тренувальний літак, пілот загинув, передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN.

Інцидент стався у суботу ввечері під час Quad City Air Show. Літак L-39 Albatross, що летів клином з двома іншими літаками, розбився з нез’ясованих поки що причин при виконанні елементу пілотажу з креном у 45 градусів.

Федеральне управління цивільної авіації США веде розслідування інциденту.

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