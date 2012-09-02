У США на очах глядачів авіашоу розбився літак: пілот загинув (відео)
13:31, 02 вересня 2012Світ
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У США під час авіашоу розбився літак, загинув пілот.
В американському штаті Айова на очах у тисяч відвідувачів авіашоу розбився навчально-тренувальний літак, пілот загинув, передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN.
Інцидент стався у суботу ввечері під час Quad City Air Show. Літак L-39 Albatross, що летів клином з двома іншими літаками, розбився з нез’ясованих поки що причин при виконанні елементу пілотажу з креном у 45 градусів.
Федеральне управління цивільної авіації США веде розслідування інциденту.
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