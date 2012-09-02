Всесвітньовідомий письменник Річард Бах потрапив в авіакатастрофу

У США розбився літак, яким керував відомий письменник Річард Бах. Під час приземлення на острові Сан-Хуан в штаті Вашингтон літак-амфібія Баха, в якому крім 76-річного письменника нікого не було, зачепив лінію електропередач і розбився, пише Сегодня, з посиланням на Associated Press.

Письменник вижив, але серйозно постраждав - у нього травми голови і зламано плече. Медики оцінюють стан Баха як "важкий".

"Батько часто описував свої релігійні погляди через призму польоту. Він обожнює літати. Для нього справжнім ударом буде, якщо він видужає, але ніколи не зможе більше пілотувати. Ця людина потребує польотів", - сказав син письменника.

Бах є автором бестселера "Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон" (1970 р.), "Ілюзії, або Пригоди вимушеного Месії" (1977 р.).